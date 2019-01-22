القوات البحرية تعلن إنقاذ 386 مهاجرًا غير شرعي في يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 03:52 مساء
مهاجرون غير شرعيين

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الثلاثاء، عن 386 مهاجرًا غير شرعي، أنقذهم حرس السواحل يومي الأحد والإثنين.

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وأوضح بيان لمكتب الإعلام بالقوات البحرية أن حرس السواحل الليبي تمكن أول من أمس الأحد، على بعد 95 ميلاً شمال شرق طرابلس، من إنقاذ 141 مهاجرًا غير شرعي، غالبيتهم من الصومال وإريتريا، فضلاً عن انتشال اثنين آخرين فارقا الحياة، كانوا على متن قاربين مطاطيين تعطل محركهما.

وكان أحد القاربين تسربت المياه إلى داخله واختلطت بالبنزين المتسرب من الجالونات المحملة على القارب، مما أدى إلى حروق في الجلد لبعض المهاجرين.

ووفق بيان القوات البحرية، تم إيصال المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ونُقل أربعة منهم إلى المستشفى. وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء السكة.

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وأُرجعت أسباب حالتي الوفاة إلى البرد الشديد وبقاء المهاجرين لأكثر من 24 ساعة في أجواء مضطربة مع برودة مياه البحر الشديدة.

وأشار البيان أيضًا إلى ورود بلاغين آخرين بوجود قاربين مطاطيين عليهما مهاجرون غير شرعيين، يطلبون المساعدة والاستغاثة، إذ أعطيت الأوامر من قبل عمليات حرس السواحل لسفينتين تجاريتين متواجدتين كل منهما بالقرب من هدف محدد، وتمت عملية الإنقاذ لكلا القاربين ومن على متنهما من مهاجرين غير شرعيين.

وأنقذت السفينة الأولى «Gesima Schepera» عدد 104 مهاجرين، بينهم 25 امرأة، و9 أطفال، من جنسيات مختلفة (غانا، السودان، جنوب السودان، إريتريا، اليمن، سورية، والصومال). وبعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية تم تسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخمس.

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كما أنقذت السفينة الثانية «Lady Sham» عدد 141 مهاجرًا، بينهم 25 امرأة، وطفلان، من جنسيات مختلفة (نيجيريا، المغرب، غانا، مصر، مالي، السودان، تشاد وبنغلادش). وبعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية تم تسليمهم إلى فرع إدارة المنطقة الوسطى للهجرة.

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