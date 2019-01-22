النواب يستأنف جلسته المعلقة بمناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة

مجلس النواب الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

استانف مجلس النواب جلسته المعلقة، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس للدولة.

وأكد الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، أن المجلس استأنف جلسته المعلقة بحضور هيئة الرئاسة مكتملة، مؤكدًا بدء الجلسة بمناقشة بنود مشروع قانون انتخاب رئيس للدولة.

ومن المقرر حسب جدول الأعمال المتفق عليه من أسبوعين مناقشته عدة قوانين، وهي: «مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، ومشروع قانون الاتحادات والروابط المهنية، وتعديل قانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، ومشروع قانون التأمين الصحي، وتعديل قانون الهلال الأحمر، ومشروع قانون الأحزاب، وتعديل المادة 13مكرر من قانون رقم 2 لسنة 1979 بشان الجرائم الاقتصادية، ومشروع قانون الدين العام، وقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون الخبرة القضائية، ومشروع قانون بشأن حساب الأموال ورسوم بيع النقد الأجنبي وما يستجد من أعمال».