المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 02:26 مساء
المبعوث الأممي غسان سلامة (الإنترنت)

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، وضوح موقف بعثته من الانتخابات الليبية. وقال: «أنا مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين أنفسهم».

وعن تأجيل الانتخابات، قال سلامة في تصريحات أوردتها البعثة اليوم الثلاثاء: «ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول إنها تأجلت».

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وأضاف سلامة: «على الطبقة السياسية أن تتفق على قانون الانتخاب الذي يجب أن تجرى على أساسه الانتخابات».

وفيما يخص صلاحيات الرئيس، أوضح سلامة أن «هناك مسوَّدة للدستور اعتمدتها الهيئة التأسيسية المنتخبة ليبيا في 27 /7 السنة الماضية، وهناك ضرورة الاستفتاء عليها»، مضيفًا أنه إذا لم يتم الاستفتاء على تلك المسوَّدة لابد من إيجاد تفاهم بين الليبيين على قاعدة دستورية أخرى «قد نجدها في الإعلان الدستوري أو في مكان آخر لكي تجرى الانتخابات بكامل الشفافية».

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وأضاف: «قلنا فلنتقي معًا في مؤتمر يضم مختلف الأطياف الليبية ولتتفق هذه الأطياف على تزمين الانتخابات ونحن سنحترم رأيها، وهذا هو الهدف من الملتقى الوطني». كما أكد سلامة أنه «عندما نرى أن هناك رأيًا غالبًا بين الليبيين حول كيفية تزمين هذه الانتخابات فنحن سنكون إلى جانبهم ونأخذ بما يتوافقون عليه».

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