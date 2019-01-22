مقتل أحمد حنيش أحد أفراد قوة حماية وتأمين سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 22 يناير 2019, 03:15 مساء
قوة حماية وتأمين سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

لقي أحمد حنيش أحد أفراد قوة حماية سرت التابعين لقوات البنيان المرصوص مصرعه بطلق ناري الليلة الماضية.

وأوضح مصدر أمني بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن القتيل وهو من سكان مصراتة «أصيب بعيار ناري، عندما أطلق عليه مواطن النار لأسباب لم تعرف بعد، ولا تزال التحقيقات متواصلة حول القضية».

وأكد المصدر، أن «الجريمة وقعت في ساحة الشهداء، وأن القاتل يدعى نور الدين الطارقي الذي قتل أيضًا بعد إصابته بطلق ناري، وتوفي متأثرًا بإصابته في سيارة إسعاف  بمنطقة الثلاثين غرب سرت».

وكان أفراد تابعون لكتيبة عقبة وأم المعارك، أطلقوا النار على الطارقي في سيارة الإسعاف ثأرًا لزميلهم.

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