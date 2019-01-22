غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن «مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين أمر شرعي وخط أحمر».

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب، أكد المبعوث الأممي: «أعتقد أن هذا التصريح أُعطي الكثير من التفسيرات الخاطئة»، مشيرًا إلى أن هناك أمرين لا تهاون فيهما في موقف البعثة الثابت، «الأول هو محاربة الإرهاب في ليبيا وهو أمر ضروري وشرعي، والبعثة تؤيده دون أي تحفظ، والثاني هو حماية المدنيين وفي حالات حدوث أي اقتتال».

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ودعا المبعوث الأممي إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي، وبالذات فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وأضاف سلامة أن «مكافحة الإرهاب أمر شرعي وخط أحمر، وحماية المدنيين أمر شرعي وقانوني وخط أحمر. إننا نرى أن هناك عددًا من القواعد الإرهابية التي يجب محاربتها ونطلب من كل الأطراف أن تشترك معًا في محاربته».

وأثارت إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن، التي قال فيها إن الوضع في الجنوب الليبي لا يزال متدهورًا ومثيرًا للقلق واصفًا المنطقة بـ«خاصرة ليبيا الضعيفة»، غضب الكثيرين.

وأشار سلامة، إلى غضب أهالي الجنوب تجاه الوضع الحالي، لافتًا إلى أن هذا الغضب «مكلف».