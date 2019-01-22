غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 02:16 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن «مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين أمر شرعي وخط أحمر».

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب، أكد المبعوث الأممي: «أعتقد أن هذا التصريح أُعطي الكثير من التفسيرات الخاطئة»، مشيرًا إلى أن هناك أمرين لا تهاون فيهما في موقف البعثة الثابت، «الأول هو محاربة الإرهاب في ليبيا وهو أمر ضروري وشرعي، والبعثة تؤيده دون أي تحفظ، والثاني هو حماية المدنيين وفي حالات حدوث أي اقتتال».

اقرأ أيضًا: غسان سلامة: الوضع في الجنوب متدهور ومثير للقلــق

ودعا المبعوث الأممي إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي، وبالذات فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وأضاف سلامة أن «مكافحة الإرهاب أمر شرعي وخط أحمر، وحماية المدنيين أمر شرعي وقانوني وخط أحمر. إننا نرى أن هناك عددًا من القواعد الإرهابية التي يجب محاربتها ونطلب من كل الأطراف أن تشترك معًا في محاربته».

وأثارت إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن، التي قال فيها إن الوضع في الجنوب الليبي لا يزال متدهورًا ومثيرًا للقلق واصفًا المنطقة بـ«خاصرة ليبيا الضعيفة»، غضب الكثيرين.

وأشار سلامة، إلى غضب أهالي الجنوب تجاه الوضع الحالي، لافتًا إلى أن هذا الغضب «مكلف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة
ليبيا
كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر عدم إصابة البعض بنزلات البرد