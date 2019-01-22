الأرصاد: البحر خفيف الموج وتحذيرات من رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية غربية على الساحل الغربي، تصل سرعتها إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30 عقدة، في حين تهب رياح جنوبية شرقية (شلوق) إلى جنوبية على الساحل الممتد من سرت إلى درنة سرعتها ما بين (25-30) عقدة.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الثلاثاء، إن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب عمومًا على السواحل الليبية كافة، والرياح تصل سرعتها مساء اليوم وغدًا الأربعاء إلى 30 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

الساحل من رأس جدير إلى مصراتة

ـ السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، وتتكاثر من مساء اليوم الثلاثاء، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

ـ الرياح شمالية شرقية (براني) على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وشلوق، ويتحول تدريجيًا على باقي الساحل إلى رياح غربية سرعتها ما بين 15 إلى 25 عقدة، وتصل مساء اليوم وغدًا الأربعاء إلى 30 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

ـ البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية.

الساحل من سرت إلى طبرق

ـ السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا الأربعاء، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

ـ الرياح جنوبية غربية (باش) إلى جنوبية شرقية (شلوق) وتصل سرعتها إلى ما بين 10 إلى 25 عقدة، وسترتفع الليلة، وغدًا الأربعاء إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من الزويتينة إلى درنة.

ـ ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 إلى 2.25 متر، والرؤية جيدة إلى متوسطة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.