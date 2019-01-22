السوق الموازية: استقرار الدولار وارتفاع طفيف لليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 01:12 مساء

حققت العملات الدولية الرئيسة ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدينار الليبي، في بداية تعاملاتها اليوم الثلاثاء بالسوق الموازية، خصوصًا العملتين البريطانية والأوروبية. فقد زاد الجنيه الإسترليني أمام الدينار إلى 5.48 دينار مقابل 5.44 دينار أمس، بفارق 4 قروش.

وأيضًا بالنسبة للعملة الِأوروبية، ارتفع اليورو إلى 4.95 دينار مقارنة بـ4.94 دينار، بفارق قرش واحد. لكنه ما زال منخفضًا عن السعر الذي سجله الخميس (4.96 دينار) وظل مستقرًا عنده حتى أول من أمس.

في حين لم يشهد الدولار الأميركي تغيرًا اليوم عما أغلق عليه أمس الإثنين، فقد افتتح التعاملات عند 4.37 دينار، بزيادة قرش واحد عن بداية تعاملات أمس.

أما الليرة التركية فقد حافظت على استقرار مستوياتها دون تغيير مقابل  ما سجلته أمس 0.82 دينار، بينما زاد الدينار التونسي إلى 1.43 دينار، بارتفاع قرش واحد عن سعر أمس.

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