توزيع الدفعة الثانية من بطاقات «تداول» لذوي الدخل المحدود ببلدية أبوسليم

بطاقات تداول. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي أبو سليم، توزيع الدفعة الثانية من بطاقات الدفع المسبق «تداول» للأسر ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الإنسانية والنازحين بداخل بلدية أبوسليم.

وقال بلدي أبو سليم، في بيان صادر عنه اليوم، إن الدفعة الثانية مقدمة من البرنامج العالمي لشؤون الكندية عن طريق إدارة التنفيذ منظمة «أكتد» للتعاون والتقنية والتطوير، في إطار برامج الدعم المشترك لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود.

وتحصّلت 64 أسرة من ذوي الدخل المحدود في أبو سليم في نوفمبر الماضي على بطاقات الدفع الإلكتروني «تداول» من مصرف السراي.

وتسمح هذه البطاقات للأسر بشراء مجموعة من الاحتياجات الأساسية وفقًا لما تسمح به القيمة الموجودة داخلها في حال لم تتوافر لديهم السيولة النقدية، وتنفد صلاحية بطاقات الدفع الإلكتروني عند استهلاك القيمة المالية المرصودة داخلها.

بدورها، أثنت بلدية أبو سليم على المجهودات التي بذلها فرع الشوؤن الاجتماعية بالبلدية، وموظفو لجنة الأزمة بالبلدية لتقديم هذه المساعدات للعائلات البسيطة.