الدولية للهجرة: إنقاذ 144 مهاجرًا وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 11:54 صباحا
وليد وضعته أمه بعد انقاذها مع نحو 300 مهاجر آخر في عملية نفذتها منظمة بروأكتيفا أوبن آرمز قبالة ليبيا. (فرانس برس)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 144 مهاجرًا ثم إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأضاف الناطق باسم منظمة الهجرة، فلافيو دي جاكومو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «المهاجرين الـ144 الذين أُنقذوا، والذين يشهدون ظروفًا صحية غير مستقرة، تم نقلهم إلى مركز احتجاز مغلق في ليبيا، بمن فيهم من النساء الحوامل والأطفال».

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وأشار دي جاكومو إلى أن «ليبيا ليست ميناء آمنًا ينبغي نقل الناس الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، إليه».

وكانت وكالة «آكي» نقلت عن مصادر أمنية إيطالية قولها إن ثلاث عمليات إنقاذ جرت الأحد في نطاق مسؤولية الجيش الليبي، التي تدخلت فيها قوات خفر سواحلها.

وأضافت المصادر أنه «في الحالتين الأولى والثانية، قامت ليبيا بتنسيق إعادة نحو 140 مهاجرًا عن طريق إرسال أحد زوارق دورياتها»، أما الحالة الثالثة فجاءت عن طريق سفينة تجارية أرسلها حرس السواحل الليبي إلى قارب ونقل المهارجين إلى مصراتة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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