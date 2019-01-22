حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (22 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس متقلب مصحوبًا برياح نشطة وأمطار جيدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي وتشمل مساء يوم الغد الشمال الشرقي.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

تتكاثر السحب تدريجيًا مساء اليوم على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق مصحوبة بزوابع رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلـة إلى نشطة السرعـة، وتكون قويــة يـوم الخميس قد تتجاوز (60) كلم / س علــى بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 15 – 21 ) مْ لتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بزوابع رعدية على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية يوم الغد.

ويتوقع أن تتجاوز الرياح (60) كلم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على الدواخل، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى هذا اليوم بين (15-21) مْ وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على غدامس والحمادة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 24) مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية تتحول تدرجيًا مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى هذا اليوم ما بين (17- 20) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق وانخفاضًا يوم الخميس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا