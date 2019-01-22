حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (22 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس متقلب مصحوبًا برياح نشطة وأمطار جيدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي وتشمل مساء يوم الغد الشمال الشرقي.
رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
تتكاثر السحب تدريجيًا مساء اليوم على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق مصحوبة بزوابع رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلـة إلى نشطة السرعـة، وتكون قويــة يـوم الخميس قد تتجاوز (60) كلم / س علــى بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين ( 15 – 21 ) مْ لتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بزوابع رعدية على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية يوم الغد.
ويتوقع أن تتجاوز الرياح (60) كلم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على الدواخل، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى هذا اليوم بين (15-21) مْ وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على غدامس والحمادة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 24) مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية تتحول تدرجيًا مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى هذا اليوم ما بين (17- 20) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق وانخفاضًا يوم الخميس.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
08
|
16
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
07
|
13
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
طرابلس
|
07
|
16
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
06
|
12
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
العزيزية
|
08
|
17
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
06
|
13
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
الزاوية
|
08
|
15
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
06
|
12
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
الخمس
|
08
|
17
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
06
|
12
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
مصراتة
|
07
|
18
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
06
|
13
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
سرت
|
10
|
21
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
07
|
15
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
نالوت
|
04
|
15
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
04
|
09
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
يفرن
|
05
|
15
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
03
|
09
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
غريان
|
05
|
16
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
04
|
10
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
ترهونة
|
07
|
17
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
04
|
11
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
بني وليد
|
09
|
19
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة مساءً
|
07
|
13
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
مزده
|
08
|
19
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة مساءً
|
05
|
13
|
غايم جزئيا
|
ابونجيم
|
10
|
21
|
قليلة السحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
القريات
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
05
|
12
|
قليلة السحب
|
هون
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غدامس
|
06
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
13
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
10
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
13
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
09
|
21
|
رياح نشطة مساء
|
07
|
18
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
البريقة
|
08
|
19
|
رياح نشطة مساء
|
10
|
20
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
اجدابيا
|
08
|
19
|
رياح نشطة مساء
|
10
|
21
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
بنغازي
|
08
|
19
|
رياح نشطة مساء
|
06
|
17
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
مرج
|
07
|
15
|
رياح نشطة مساء
|
06
|
14
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
البيضاء
|
08
|
16
|
رياح نشطة مساء
|
06
|
15
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
شحات
|
04
|
15
|
رياح نشطة مساء
|
05
|
14
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
درنة
|
08
|
16
|
رياح نشطة مساء
|
08
|
16
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
طبرق
|
06
|
18
|
رياح نشطة مساء
|
08
|
19
|
أمطار مع زوابع رعدية / رياح نشطة
|
جالو
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
09
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
11
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
27
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
11
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب