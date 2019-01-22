اليوم.. استئناف العمل بالمؤسسات الحكومية وعودة الدراسة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 10:27 صباحا
اشتباكات طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي ترهونة، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بكافة القطاعات والإدارات والمكاتب الحكومية وعودة الدراسة.

وكان المجلس البلدي ترهونة أعلن توقف العمل داخل المؤسسات التعليمية والخدمية باستثناء المرافق الصحية، نتيجة الاشتباكات بين اللواء السابع مشاة وقوة حماية طرابلس.

يأتي ذلك، بعد أن توصل، الإثنين، اجتماع وفدي المجلس الاجتماعي طرابلس وترهونة إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بوساطة من وفد مشايخ وأعيان مدينة ورفلة.

واتفق الجانبان على استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترًا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية، كما أقر الاتفاق على أن تكون إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق.

واتفق الطرفان على إزالة السواتر، وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين. وأقر المجتمعون تشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتبادل الأسرى، وتسوية أوضاع المهجرين.

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