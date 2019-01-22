الهلال الأحمر الليبي يناقش مع اللجنة الدولية خطة العمل المشتركة لعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 09:47 صباحا
الهلال الأحمر يختتم لقاء مع بعثة اللجنة الدولية. (صورة من الأمانة العامة للهلال الأحمر)

اختتم بالعاصمة التونسية، مساء الإثنين، اجتماع موسع ضم جميع مديري إدارات الأمانة العامة بالهلال الأحمر الليبي مع نظرائهم من إدارات بعثة اللجنة الدولية فى ليبيا.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد على مدار يومين متتاليين نوقش من خلاله خطة العمل المشتركة مع اللجنة الدولية لعام 2019 التي تشمل كافة الأنشطة بليبيا.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة، مرعي الدرسي، على دور اللجنة الدولية والشراكة التي حققت العديد من النتائج الإنسانية خصوصًا في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا، كما أثنى رئيس البعثة على دور الهلال الأحمر الليبي والتطور الإداري الذي تشهده الجمعية.

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