تسيير شحنة من المستلزمات التعليمية لصالح مدارس بلدية غات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 07:51 صباحا
وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة. (صورة من تعليم الوفاق)

وجه وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، مصلحة المرافق التعليمية بتسيير شحنة من الوسائل والمستلزمات التعليمية لصالح مدارس التعليم الأساسي والثانوي ببلدية غات، في إطار معالجة الاختناقات التي تعانيها المدارس هناك والمتمثلة في حاجتها الماسة والضرورية لبعض أصناف الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية.

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، إن الشحنة اشتملت على مايزيد عن 580 مقعداً زوجياً و100 سبورة بيضاء و2000 علبة خطاط، لافتاً إلى أن هناك شحنات أخرى سيتم تسييرها تباعاً لكل البلديات والمناطق التعليمية بالجنوب لتغطية احتياجاتها من الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية، وفقاً للإمكانيات المتاحة للوزارة والمتطلبات الفعلية للمدارس بتلك البلديات والمناطق.

وأشار الوكيل إلى أن هذه الشحنات تأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بالاهتمام بكافة المؤسسات والمرافق التعليمية ببلديات الجنوب وإعطائها الأولوية والخصوصية في معالجة كل المختنقات والصعوبات التي تواجهها.

شحنة من المستلزمات التعليمية. (صورة من تعليم الوفاق)
شحنة من المستلزمات التعليمية. (صورة من تعليم الوفاق)
شحنة من المستلزمات التعليمية. (صورة من تعليم الوفاق)
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