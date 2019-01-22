جمعة: استيفاء المستندات شرط الإفراج عن نتائج امتحانات الطلاب الأردنيين

وكيل وزارة التعليم خلال لقاء مع عدد من أولياء أمور الطلاب الأردنيين الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج.(وزارة التعليم)

طالب وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة بضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة حتي يتم الإفراج على نتائج امتحانات الطلاب الأردنيين الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج.

وشدد، خلال لقاء مع عدد من أولياء أمور الطلبة الأردنيين بديوان الوزارة، أمس الإثنين على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات والنتائج.



وطالب أولياء أمور الطلبة في كلمتهم بضرورة استخراج كافة النتائج و أنهم سيقومون باستفتاء كافة النواقص بالخصوص، حسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

و تم تكليف مدير إدارة رياض الأطفال بمتابعة كافة الإجراءات و تقديم تقرير تفصيلي بخصوصها.

حضر اللقاء مدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، و رئيس لجنة مراجعات ملفات الطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج محمود الوندي.