جمعة: استيفاء المستندات شرط الإفراج عن نتائج امتحانات الطلاب الأردنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 12:17 صباحا
وكيل وزارة التعليم خلال لقاء مع عدد من أولياء أمور الطلاب الأردنيين الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج.(وزارة التعليم)

طالب وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة بضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة حتي يتم الإفراج على نتائج امتحانات الطلاب الأردنيين الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج.

وشدد، خلال لقاء مع عدد من أولياء أمور الطلبة الأردنيين بديوان الوزارة، أمس الإثنين على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات والنتائج.

وطالب أولياء أمور الطلبة في كلمتهم بضرورة استخراج كافة النتائج و أنهم سيقومون باستفتاء كافة النواقص بالخصوص، حسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

و تم تكليف مدير إدارة رياض الأطفال بمتابعة كافة الإجراءات و تقديم تقرير تفصيلي بخصوصها.

حضر اللقاء مدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، و رئيس لجنة مراجعات ملفات الطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج محمود الوندي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية