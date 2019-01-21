«الرئاسي» يعلن وصول السيولة النقدية إلى 7 مناطق بالجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 11:45 مساء
دفعة من السيولة النقدية لدى وصولها إلى مدينة سبها العام الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وصول دفعات من السيولة النقدية إلى سبع مناطق بالجنوب الليبي اليوم الاثنين.

وتشمل تلك المناطق أوباري والقطرون والديسة وبنت بيه والغريفة وأم الأرانب ومرزق، وفق ما ذكر الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن السلاك قوله: «إن دفعات أخرى ستصل تباعًا إلى مزيد من المناطق في وقت لاحق».

وأشار إلى أن وصول السيولة النقدية جاء «إلحاقًا بزيارة وفد حكومة الوفاق الوطني برئاسة وزير الحكم المحلي، د. ميلاد الطاهر، التي شملت عددًا من المناطق والبلديات في المنطقة الجنوبية».

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