صيانة أقدم مدرسة ثانوية في طبرق

مدرسة «الضاحية» الثانوية للبنات بعد صيانتها في مدينة طبرق. (بوابة الوسط)

أعلن مكتب مشروعات صيانة المرافق التعليمية بطبرق، اليوم الاثنين، استكمال أعمال الصيانة بمدرسة «الضاحية» الثانوية للبنات أقدم مدرسة تم إنشاؤها في المدينة خلال خمسينيات القرن الماضي، من قبل الشركة المكلفة بها من المكتب.

وقال مدير مكتب مشروعات صيانة المرافق التعليمية بطبرق المهندس ناصر شرح البال لـ«بوابة الوسط» إن صيانة المدرسة تأتي «ضمن مشاريع صيانة المرافق التعليمية بالبلدية»، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة جرت «أثناء الدراسة في مدة شهرين مع مراعاة الحفاظ على مظهر المدرسة القديم كنوع من التراث والأصالة».

وأوضح شرح البال أن «مدرسة الضاحية الثانوية للبنات هي من المدارس الكبيرة، حيث يزيد عدد الطالبات في الفترة الصباحية على 700 طالبة وفي الفترة المسائية يزيد عدد طلبة الابتدائي على 400 طالب وطالبة من الصف الأول إلى الصف الرابع».

وأضاف شرح البال أن مدارس طبرق والمناطق المجاروة بمنطقة البطنان حصلت على عقود إنشاء وصيانات من رئاسة وزراء بالحكومة الموقتة بقيمة إجمالية وصلت إلى 40 مليون دينار.