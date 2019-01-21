صيانة أقدم مدرسة ثانوية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 21 يناير 2019, 10:53 مساء
مدرسة «الضاحية» الثانوية للبنات بعد صيانتها في مدينة طبرق. (بوابة الوسط)

أعلن مكتب مشروعات صيانة المرافق التعليمية بطبرق، اليوم الاثنين، استكمال أعمال الصيانة بمدرسة «الضاحية» الثانوية للبنات أقدم مدرسة تم إنشاؤها في المدينة خلال خمسينيات القرن الماضي، من قبل الشركة المكلفة بها من المكتب.

وقال مدير مكتب مشروعات صيانة المرافق التعليمية بطبرق المهندس ناصر شرح البال لـ«بوابة الوسط» إن صيانة المدرسة تأتي «ضمن مشاريع صيانة المرافق التعليمية بالبلدية»، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة جرت «أثناء الدراسة في مدة شهرين مع مراعاة الحفاظ على مظهر المدرسة القديم كنوع من التراث والأصالة».

وأوضح شرح البال أن «مدرسة الضاحية الثانوية للبنات هي من المدارس الكبيرة، حيث يزيد عدد الطالبات في الفترة الصباحية على 700 طالبة وفي الفترة المسائية يزيد عدد طلبة الابتدائي على 400 طالب وطالبة من الصف الأول إلى الصف الرابع».

وأضاف شرح البال أن مدارس طبرق والمناطق المجاروة بمنطقة البطنان حصلت على عقود إنشاء وصيانات من رئاسة وزراء بالحكومة الموقتة بقيمة إجمالية وصلت إلى 40 مليون دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية