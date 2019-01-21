الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة

العنصران المسلحان اللذان أعلن الجيش القضاء عليهما في المدينة القديمة بدرنة. (غرفة عمليات الكرامة)

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني، الإثنين، القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية في درنة، وذلك في عملية وصفها الجيش بـ«النوعية».

وأشارت في بيان رسمي إلى تمكُّن الوحدات العسكرية التابعة للغرفة من القضاء على «الإرهابي عمر جمعة الشعلالي، والإرهابي محمد الطشاني في وقت متأخر من الليلة الماضية». ووصف البيان هذين العنصرين بأنهما من «أخطر العناصر الإرهابية المختبئة في حي المدينة القديمة بمدينة درنة».

وتتواصل عمليات الجيش ضد بقايا العناصر «الإرهابية» في المدينة القديمة بدرنة، وحسب آخر إحصائية طبية رسمية أُصيب 37 عنصرًا من قوات الجيش، جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات «الإرهابية» خلال شهر ديسمبر 2018.