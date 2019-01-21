بوالخطابية يغلق مقر مكتب التراخيص في بلدية طبرق

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية. (بوابة الوسط)

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، مكتب تراخيص طبرق بسبب وجود عدد من المخالفات في طريقة توزيع الرخص وعدم وجود آلية ثابتة في توزيعها.

وقال بوالخطابية لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن مكتب التراخيص بطبرق «يوجد به عدد من التجاوزات والمخالفات من حيث توزيع الرخص، وهو يتبع بلدية طبرق بشكل مباشر، فلابد أن يكون موجودًا داخل مقر ديوان البلدية لكي يتم جمع الإيردات أولًا بأول ويكون تحت إشرافنا ومتابعتنا».

وأضاف بوالخطابية بالقول: «الجهات التي لديها إيرادات في المدينة كثيرة، ولو نجحنا في استغلال هذه الجهات بشكل منظم لأصبح لبلدية طبرق إيراد كبير يستفاد منه في المشاريع التنموية بالمدينة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الكثافة السكانية بعد العام 2011، ما زاد من عدد المحال التجارية والأسواق وغيرها».

والأسبوع الماضي قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، عدم إرسال إيرادات البلدية إلى أية جهة مركزية أخرى سواء في طرابلس أو بنغازي أو مصراتة أو البيضاء، معللاً هذا الإجراء بتمكين البلدية من الاستفادة منها في المشاريع التنموية.