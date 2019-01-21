سالفيني: تعاون فعال مع ليبيا في مجال الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 09:35 مساء
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن التعاون مع ليبيا فعال في مجال الهجرة.

وتعليقًا على إعادة ما يقارب الـ400 مهاجر إلى ليبيا بحرًا خلال الساعات الأخيرة من قبل خفر سواحلها، أضاف الوزير سالفيني: «يجب أن يعلم مهربو البشر أن أعمالهم التجارية هذه قد انتهت».

واختتم مذكرًا بمعضلته: «تقلص عدد المغادرين من المهاجرين يعني انخفاض عدد الوفيات بينهم»، لذا «فنهجنا لن يتغير»، في هذا السياق.

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وكانت مصادر أمنية إيطالية قالت: «إن سفينة تجارية أرسلتها قوات خفر السواحل الليبية، أنقذت قاربًا محملًا بالمهاجرين قبالة الساحل الليبي».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

يأتي هذا فيما يمارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا «مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر»، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدولة.

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