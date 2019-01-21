اجتماع يناقش مقترح تنظيم ماراثون سياحي صحراوي

رئيس الهيئة العامة للسياحة يبحث مع ممثلين عن مدينة تاجرهي تنظيم ماراثون سياحي صحراوي.

استقبل رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، الإثنين، وفدًا من أعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء بمدينة تاجرهي.

وناقش اللقاء، وفق بيان نشرته الهيئة العامة للسياحة، آليات تنفيذ برامج سياحية في مدينة تاجرهي الواقعة أقصى جنوب ليبيا، بما في ذلك إحياء مهرجان سياحي، يحاكي بعروضه مفردات تاريخ المدينة وتراثها الثقافي.

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وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على البدء في إعداد خطة عمل لتنظيم ماراثون سياحي رفيق بالبيئة تحت اسم «ماراثون تاجرهي الصحراوي السياحي»، وتشكيل لجنة فنية من أهالي المدينة للإعداد والتنظيم، ووضع مسار للماراثون، وإحياء البرامج التراثية والثقافية المصاحبة.