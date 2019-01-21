المشري: نتائج المشاورات تحدد مشاركة مجلس الدولة في الملتقى الوطني

المشري خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين. (مجلس الدولة)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن اللجنة التي شكلها المجلس للإعداد للملتقى الوطني تستمع إلى جميع الجهات والأطراف، مشيرًا إلى أنها «ستقدم خلاصة ما توصلت إليه، ليتحدد بناءً عليها ما إذا كان المجلس سيشارك في الملتقى أم لا».

وعقد المجلس، اليوم الإثنين، جلسته العادية السابعة والثلاثين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة مستجدات التحضير للملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية أممية، والتواصل مع مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

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وأكد المشري ضرورة أن تقدم لجنة الإعداد للملتقى نتائجها في «أسرع وقت»، مؤكدًا «تبني المجلس سياسة لم شمل المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام ورفع المعاناة الأمنية والمعيشية عن المواطن».

وخلال لقاء مع السفير الألماني، الأسبوع الماضي، شدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة إلزام كافة الأطراف المشارِكة في أعمال الملتقى بمخرجات الملتقى، مؤكدًا دعم مجلسه الحدث الذي لم يتحدد موعده بعد.