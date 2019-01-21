تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس

من اجتماع وفدي المجلس الاجتماعي طرابلس وترهونة بوساطة مشايخ ورفلة. (بوابة الوسط)

توصل، الإثنين، اجتماع وفدي المجلس الاجتماعي طرابلس وترهونة إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بوساطة من وفد مشايخ وأعيان مدينة ورفلة.

وحسب المكتب الإعلامي لـ«كتيبة ثوار طرابلس»، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اتفق الجانبان خلال اجتماع بفندق «باب البحر» بالعاصمة طرابلس على استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترًا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية.

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كما أقر الاتفاق، وفق المصدر، على أن تكون إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق.

واتفق الطرفان إلى اتفاق على إزالة السواتر، وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين. وأقر المجتمعون تشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتبادل الأسرى، وتسوية أوضاع المهجرين، حسب المصدر.

وعاد وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مرة أخرى إلى العاصمة طرابلس، في وقت سابق، عقب انتهاء اجتماعه مع أعيان ترهونة؛ لعرض نتائجه بشأن القبول أو الرفض لاتفاق وقف القتال من جانبهم، على أعيان مدينة طرابلس.

وأشاد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم، بجهود مشايخ وأعيان قبائل ورفلة لإعادة السلم بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس الأيام الماضية.