بالصور.. «العامة للكهرباء» تعلن حجم أضرار التيار جراء اشتباكات طرابلس

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة الكهرباء، الإثنين، حجم الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء، جراء الاشتباكات التي شهدها جنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن فريقًا تابعًا للشركة العامة للكهرباء أجرى اليوم زيارة ميدانية إلى منطقة قصر بن غشير، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة، حيث تابع الفريق جانبًا من أعمال تركيب كوابل ضغط عالٍ بدلاً عن الكوابل المتضررة.

بالفيديو والصور: أضرار شبكة كهرباء قصر بن غشير جراء اشتباكات جنوب العاصمة

من جانبه أوضح المهندس خيري أبوغمجة، مدير دائرة توزيع قصر بن غشير، أن حجم الأضرار التي تعرضت لها شبكة التوزيع جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب العاصمة طرابلس بعد التقييم النهائي مثلت «خسائر جسيمة»، من بينها إصابة 15 خط توزيع، و14 محولًا مختلفة الأحجام نتيجة إطلاق ناري، فضلاً عن 30 عمودًا خشبيًّا، وكذلك 6 آلاف متر سلك عارٍ.

وأضاف أن التيار الكهربائي سيصل إلى ضواحي سيدي السائح وسوق الخميس، في زمن قياسي خلال ثلاثة أيام، نتيجة الجهد الذي يبذله الفنيون وإدارة التوزيع بالشركة.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لـ«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسية في العاصمة، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، بينهم المصور الصحفي محمد بن خليفة، وإصابة 43 آخرين.

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أضرار التيار الكهربائي جراء اشتباكات طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)