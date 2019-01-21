«الأعلى للقضاء» يرفض ما ورد بتقرير «هيومن رايتس» بشأن المؤسسات القضائية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 07:41 مساء

أعرب المجلس الأعلى للقضاء، عن رفضه ما ورد بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» العالمي لسنة 2019، بشأن المؤسسات القضائية وعملها في ليبيا، مطالبًا المنظمة بضرورة استيفاء معلوماتها في هذا الشأن «من الواقع ومن المصادر الموثوقة».

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» «ورد فيه أن المؤسسات القضائية في ليبيا تعمل بطاقات ووتيرة منخفضة جدًّا، وإن عديد المحاكم لا تعمل في أكثر من مدينة في ليبيا».

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن «ليبيا بها تسع محاكم استئناف، كل منها يتبعها عدد من المحاكم الابتدائية، وينضوي تحت كل محكمة ابتدائية عدد من المحاكم الجزئية، وكافة تلك المحاكم تعمل بوتيرة عالية جدًّا وجهد جبار لم تنل منها الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».

كما أكد أن «رجال القضاء الليبي حريصون على أداء واجبهم»، مشيرًا إلى أنه «لا توجد أية محكمة في ليبيا لا تعمل» وبيَّن أنه «في مدينة سبها رغم هشاشة الأمن في وقت سابق لم تتوقف الجلسات وكانت محكمة الاستئناف تعقد جلساتها في إحدى المحاكم الابتدائية التابعة لها، وأخيرًا تم تفعيل محكمة درنة الابتدائية».

واختتم المجلس الأعلى للقضاء بيانه بالقول: «إن القضاء الليبي بخير، يتحدى الصعاب وإن رجاله عازمون على القيام بما فرضه عليهم المولى عز وجل، ثم القانون بإقامة العدل بين الناس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية