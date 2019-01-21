جلالة يبحث مع ممثلي أجهزة الإغاثة احتياجات النازحين جراء أحداث طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 07:04 مساء
يوسف جلالة يجتمع مع ممثلي جهاز الإسعاف والطوارئ والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات والهلال الأحمر الليبي.

عقد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع ممثلي جهاز الإسعاف والطوارئ، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات، والهلال الأحمر الليبي، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني في ليبيا، حول تطورات الأوضاع الإنسانية بمنطقة جنوب طرابلس.

وتناول الاجتماع، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور عميدي بلديتي إسبيعة وسوق الخميس، «الأولويات الملحة لتلبية احتياجات المواطنين النازحين في البلديات المتضررة، وتحديد أماكن النزوح وآلية وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها»، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

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وأكد المجتمعون أهمية وقف إطلاق النار ليتسنى للجهات المعنية تقديم الخدمات العاجلة للنازحين، مؤكدين أن «القطاعات المعنية على استعداد لمواجهة التطورات في جنوب طرابلس».

وتوقفت اشتباكات اندلعت في ضواحي جنوب العاصمة بين مسلحين من «قوة حماية طرابلس» من جهة و«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادم من ترهونة من جهة ثانية، بعد تدخل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بجهود وساطة بين أعيان مدينتي طرابلس وترهونة.

يوسف جلالة يجتمع مع ممثلي جهاز الإسعاف والطوارئ والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات والهلال الأحمر الليبي.
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