معيتيق يبحث مع الجويلي والحداد تأمين مناطق طوق العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 06:40 مساء
أحمد معيتيق يتجتمع مع آمري المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع آمري المنطقتين العسكريتين الوسطى والغربية اللواء أسامة الجويلي ومحمد الحداد، لاستعراض «الخطوات الفعلية والتنفيذية لتأمين مناطق طوق طرابلس لوضع حد للانتهاكات التي تشهدها».

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن القائدين العسكريين أكدا أن هذه الخطوات تأتي من أجل استقرار المناطق وتأمين حياة قاطنيها والمحافظة على المواقع الحيوية فيها.

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وأضاف أن عملية التأمين تأتي «بإشراف مديريات الأمن الواقعة بطوق العاصمة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية».

وتطرق البيان إلى أن اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، شهد التأكيد على تنفيذ البنود الخاصة بالترتيبات الأمنية، وفق الخطة التي وضعتها حكومة الوفاق.

وتوقفت اشتباكات اندلعت في ضواحي جنوب العاصمة بين مسلحين من «قوة حماية طرابلس» من جهة و«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادم من ترهونة من جهة ثانية، بعد تدخل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بجهود وساطة بين أعيان مدينتي طرابلس وترهونة.

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وكان المجلس الرئاسي بدأ إجراءات تنفيذ ترتيبات أمنية، وفق ما وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

أحمد معيتيق يتجتمع مع آمري المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى
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