سلطنة المسماري: تخويل رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تجاوزات سلامة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 21 يناير 2019, 06:23 مساء
عضوة مجلس النواب، سلطنة المسماري. (الإنترنت)

أكدت عضوة مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن أعضاء المجلس الذين حضروا جلسة اليوم الإثنين خولوا «رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجاوزات المبعوث الأممي» غسان سلامة، في إحاطته الأخيرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي.

وقالت المسماري لـ«بوابة الوسط» إن مجلس النواب «علق جلسته لغدٍ الثلاثاء؛ لمناقشة جدول الأعمال المقرر منذ أسبوعين»، مشيرة إلى أن المجلس «لم يتمكن اليوم من مناقشة جدول الأعمال بسبب مناقشة الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غسان سلامة حول ليبيا».

وأوضحت أن في جلسة اليوم «دار النقاش حول تجاوزات سلامة في تلك الإحاطة التي لاحظنا جميعًا أن بها الكثير من التدليس وعدم الدقة في نقل الحقائق، حيث إنه تجاهل الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتجاهل إنجازات الجيش بالجنوب والقضاء على شخصيات إرهابية مطلوبة دوليًّا، كما تجاهل الاستفتاء على الدستور وتناول اشتباكات طرابلس بطريقة سطحية جدًّا وعليه تم تخويل رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجاوزات المبعوث الأممي».

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وعقد مجلس النواب جلسة اليوم بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد ومشروع قانون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وعدد من مشاريع القوانين الأخرى، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

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