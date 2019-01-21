إيطاليا: دوريات ليبية نفذت 3 عمليات إنقاذ لمهاجرين قبالة سواحلها

دورية تابعة للبحرية الليبية (أرشيفية - الإنترنت)

نقلت وكالة «آكي» عن مصادر أمنية إيطالية قولها إن ثلاثة عمليات إنقاذ جرت أمس الأحد في نطاق مسؤولية الجيش الليبي، التي تدخلت فيها قوات خفر سواحلها.

وأضافت المصادر، اليوم الاثنين، أنه «في الحالتين الأولى والثانية، قامت ليبيا بتنسيق إعادة نحو 140 مهاجرًا عن طريق إرسال أحد زوارق دورياتها»، أما الحالة الثالثة فجاءت عن طريق سفينة تجارية أرسلها حرس السواحل الليبي إلى قارب ونقل المهارجين إلى مصراتة.

سفينة تجارية تنقذ قارب مهاجرين.. وانتقادات بشأن إعادتهم إلى مصراتة

وتابعت الوكالة نقلًا عن المصادر الإيطالية: «بعد الساعة الواحدة ظهرًا، عندما أُبلغ خفر السواحل الإيطالي من قبل (Watch the Med Allarm Phone)، التي جرى الاتصال بها قبل أكثر من ساعتين، بوجود مهاجرين على متن زورق في المياه الليبية»، وذلك «دون ذكر أية حالة طارئة، كتسرب الماء في القارب».

وأشارت المذكرة إلى أن «مركز العمليات في روما اتصل على الفور، استنادًا للوائح الدولية الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ، بحرس السواحل الليبي، حيث كان الحدث في نطاق مسؤوليته، الذي قام بتنسيقها»، ونظرًا «لعجزه عن إرسال وحداته الخاصة لمشاركتها بأعمال إغاثة سابقة، أرسل إلى الموقع سفينة تجارية ترفع راية سيراليون».

وخلصت المصادر إلى القول: «إن السفينة التجارية وصلت إلى المكان، وبعد أن انتشلت المهاجرين، تتجه نحو الميناء الذي ستدلها إليه السلطة التنسيقية الليبية».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.