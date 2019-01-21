المؤتمر الدولي الثاني يستقبل 196 بحثًا بشأن القطاع السياحي الليبي

المؤتمر الدولي الثاني للسياحة في ليبيا إبريل المقبل (فيسبوك)

أعلنت اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر الثاني للسياحة، اليوم الإثنين، تلقيها 196 مقترحًا ببحث يجرى استعراضها خلال فعاليات المؤتمر، قدمها عدد من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين بقطاع السياحة والتراث الثقافي والطبيعي والمجالات المؤثرة والمتأثرة بالسياحة في ليبيا.

وأشار بيان نشرته الهيئة العامة للسياحة عبر «فيسبوك» إلى أن فريق اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة في ليبيا، استكمل استقبال مقترحات ملخصات البحوث.

وأتاحت اللجنة شهرًا أمام المشاركين لتقديم مقترحات مشاركاتهم في المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة يفرن في الثامن عشر من أبريل المقبل، ويستمر على مدى يومين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين لتقديم بحوثهم ومناقشتها.

المؤتمر الدولي الثاني للسياحة في ليبيا إبريل المقبل

وأوضح رئيس اللجنة، الدكتور مصطفى عثمان الحوات، أن باب الردود بقبول المقترحات أو الاعتذار عن قبولها سيتم فتحه بداية من الثالث من شهر فبراير المقبل.

وينظَّم المؤتمر تحت شعار «ليبيا وجهة سياحية تستدعي الاكتشاف»، وبرعاية الهيئة العامة للسياحة وبلدية يفرن، ويهدف إلى التأكيد على أن «ليبيا مقصد سياحي وبيئة علمية مميزة، وتسليط الضوء على وجهات سياحية في ليبيا ذات تنوع ثقافي، ومد جسور التواصل بين القطاعات العاملة في المجال السياحي والباحثين والأكاديميين محليًّا ودوليًّا، ودعم دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، والتعرف على أحدث التقنيات العملية المستخدمة في تطوير السياحة»، وفقًا للصفحة الرسمية للمؤتمر.

كما يهدف المؤتمر إلى تحليل حالة القطاع السياحي في ليبيا، والمشاكل التي يعانيها نتيجة الوضع الراهن في البلاد، وتوجيه صناع القرار السياحي والاقتصادي إلى أهمية ومكانة مدن الجبل في التنمية السياحية، ومحاولة إحداث التوازن بين العملية السياحية بمدن الجبل، واستغلال المواقع السياحية، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات فئات المجتمع محليًّا، وضرورة مساهمتهم في التنمية السياحية، وتقديم توصيات من شأنها وضع حلول تخدم قطاع السياحة الليبي.