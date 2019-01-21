«آكي»: سفينة تجارية تنقذ قارب مهاجرين.. وانتقادات بشأن إعادتهم إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 04:59 مساء
سفينة تجارية أنقذت قارب مهاجرين وأعادت ركابه إلى مصراتة (آكي)

نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر أمنية قولها إن سفينة تجارية أرسلتها قوات خفر السواحل الليبية، أنقذت قاربًا محاملًا بالمهاجرين قبالة الساحل الليبي، لم تحدد عددهم.

ونشر مشروع «Alarm Phone» تغريدة عبر «تويتر» قال فيها: «إن المهاجرين على متن القارب سيتم نقلهم إلى مصراتة»، حيث رأى أن هذا العمل قد يمثل «انتهاكًا للقانون الدولي»، كونه «يعيد المهاجرين إلى (جحيم) ليبيا»، بعد أن أمضوا 24 ساعة في البحر.

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يأتي هذا فيما لم يصدر حرس السواحل الليبي أية بيانات رسمية بشأن الواقعة، كما لم يعرف عدد المهاجرين الذين تم إنزالهم في مصراتة أو جنسيتهم.

يُذكر أن مشروع «Alarm Phone» التابع لمنظمة «Watch The Med» غير الحكومية، جرى تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

وأنشأ المشروع خط هاتف مباشرًا منظمًا ذاتيًّا للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن قوارب المنكوبة ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم، وهو رقم لا يعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

يأتي هذا فيما يمارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا «مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر»، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدولة.

 

 

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