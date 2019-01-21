كاجمان يناقش في نالوت «خطة الرئاسي» لمواجهة التهريب والإرهاب

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يجتمع مع مسؤولي بلدية نالوت

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، اجتماعًا مع مسؤولي بلدية نالوت، لوضع حل جذري لمشاكل التهريب ومكافحة الإرهاب الممتدة عبر الحدود، ووضع خطة بالتعاون مع المجلس الرئاسي للحد من التهريب وتدفق الإرهاب عبر الحدود .

حضر الاجتماع، الذي عُـقد أمس الأحد، وكيل ديوان بلدية نالوت خالد مزيد، وعضو المجلس البلدي إبراهيم مسعود، حيث جرى مناقشة عديد الملفات والصعوبات التي تواجه البلدية.

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وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أن اللقاء، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، تناول تقديم الخدمات لجهاز إسعاف الطوارئ بالبلدية من توفير معدات وسيارات الإسعاف، والتواصل مع وزارة الصحة لتقديم الأدوية والمعدات لمستشفى نالوت العام.

كما تطرق الاجتماع إلى التواصل مع وزارة المالية لصرف المبالغ المالية الممنوحة لبلدية نالوت، وفق قرار المجلس الرئاسي 1243 لسنة 2017.