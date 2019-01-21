بالفيديو والصور: أضرار شبكة كهرباء قصر بن غشير جراء اشتباكات جنوب العاصمة

أجرى فريق تابع للشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى منطقة قصر بن غشير، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة.

تابع الفريق جانب من أعمال تركيب كوابل ضغط عال بدلاً من الكوابل المتضررة نتيجة الاشتبكات التي شهدها جنوب العاصمة طرابلس.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لـ«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا بينهم المصور الصحفي محمد بن خليفة، وإصابة 43 آخرين.

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ووصل وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مدينة ترهونة، قادمًا من العاصمة طرابلس، مساء أمس الأحد، لعرض بنود اتفاق وقف إطلاق النار والاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة، على أعيان ترهونة، بعد انتهاء اجتماعاته مع أعيان العاصمة.

وتتضمن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق المحتجزين على الهوية من قبل الطرفين، وعودة كتائب ترهونة إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، والاعتذار الرسمي لسكان العاصمة عن الخسائر التي تعرضوا لها في الحرب، التي وقعت خلال سبتمبر 2018 ويناير الجاري.

