السراج يطالب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بتقارير أداء شهرية

جانب من اللقاء (حكومة الوفاق)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الإثنين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

بحث الاجتماع سُبل تذليل المصاعب التي تواجه عمل المصلحة، والآلية التي اتخذتها في معالجة قواعد البيانات والتأكد من سلامتها. وطلب السراج إعداد تقارير شهرية عن أداء المصلحة وخطوات تنفيذ مشروع «انطلاقة» المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال خمسة أشهر.

وأكد ضرورة مطابقة البيانات الورقية ببيانات المنظومة، داعيًا إلى توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل وضع قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأكد السراج، خلال الاجتماع، دعم المصلحة وتوفير الإمكانات اللازمة لتؤدي عملها بالوجه المطلوب، وأن يكون لها تواصل مباشر مع المجلس الرئاسي.