143 حالة وفاة و5023 مصابًا ضحايا الحوادث المرورية شرقي البلاد في 2018

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي تسجيل 143 حالة وفاة، و5 آلاف و23 مصابًا، بينهم أطفال ونساء، جراء الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسة الساحلية والصحراوية شرقي البلاد خلال العام الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمها المستشفى أغلبها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، مشيرةً إلى أن بينهم أكثر من 3 آلاف حالة إيواء.

وأضافت البرغثي أن الحالات بينها أطفال ونساء، بالإضافة إلى جنسيات مصرية وسورية وسودانية وتشادية وفلسطينيه، مؤكدةً أن إحصائيات الحوادث المرورية باتت ترتفع بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.