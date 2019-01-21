كاجمان يناقش برنامج دعم الجنوب مع نائب رئيس البعثة الأممية

جانب من اللقاء (إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء)

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، الأحد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز.

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تناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عددًا من الملفات المتعلقة بالجنوب في برنامج الإصلاحات الاقنصادية والتنموية، التي أقرها المجلس الرئاسي لتقديم الدعم للجنوب، ووضع خطة تقدم لرئيس المجلس الرئاسي ببرنامج التنمية وتطوير الجنوب، بالإضافة إلى الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية.

وأشار كاجمان إلى الوضع الخاص بالاشتباكات في مدينة سبها، موضحًا أن الوضع الأمني يتطلب تعاون كل الأطراف للوصول إلى الأمن والاستقرار في الجنوب، مشددًا على أن يتم الإسراع لاختيار شخصية عسكرية لإمرة المنطقة العسكرية بالجنوب.

وأكد ضرورة الإسراع للوصول للاستحقاقات الدستورية وإنهاء الفترة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار.

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ومن جانبها، أكدت ويليامز أهمية وضع حل صحيح وجذري لمخرجات الملتقى الوطني الجامع، مشددةً على ألا يكون المؤتمر جسمًا جديدًا يدخل البلاد في دوامة الصراع. وأوضحت أن المؤتمر سيكون بمدة محدودة ومعروفة ومخرجات واضحة بجدول زمني محدود.

