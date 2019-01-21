مستشفى الجلاء: 25 قتيلاً و23 جريحًا مدنيًا في بنغازي جراء الألغام في 2018

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 21 يناير 2019, 03:24 مساء

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، تسلم 25 قتيلاً و23 جريحًا مدنيًا، ضحايا الألغام الأرضية في العام 2018 بمناطق مختلفة من مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الضحايا الذين تسلمهم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جراء الألغام الأرضية من مناطق سوق الحوت - الصابري، اللثامة، الزريريعية، وأخريبيش.

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وأشارت إلى أن الضحايا الأكثر تضررًا معظمهم في الثلاثينيات من أعمارهم، بينما تراوحت أعمار مختلف الضحايا بين 13 و64 عامًا.

وأوضحت البرغثي أن المستشفى استقبل ضحايا من العمالة الوافدة يحملون الجنسيتين المصرية والتشادية، كانوا يحملون أغراضًا رفقة أصحاب المنازل والمزارع بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكدةً أن وتيرة الإصابات كانت مرتفعة مطلع العام الماضي، وانخفضت في النصف الثاني بواقع حالة أو حالتين في الأشهر الأخيرة من العام.

يذكر أن هذه الإحصائية خاصة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فقط، ولا تشمل ضحايا الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بمركز بنغازي الطبي، كما لا تشمل العسكريين.

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