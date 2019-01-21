بلدي ترهونة: استئناف العمل الحكومي والدراسة غدًا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 03:09 مساء

أعلن المجلس البلدي ترهونة، اليوم الإثنين، عن استئناف العمل بكافة القطاعات والإدارات والمكاتب الحكومية، وكذلك عودة الدراسة ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لـ«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًّا بـ«الكانيات» القادمة من ترهونة، و«قوة حماية طرابلس»، التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا بينهم المصور الصحفي محمد بن خليفة، وإصابة 43 آخرين.

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ووصل وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مدينة ترهونة، قادمًا من العاصمة طرابلس، مساء أمس الأحد، لعرض بنود اتفاق وقف إطلاق النار والاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة، على أعيان ترهونة، بعد انتهاء اجتماعاته مع أعيان العاصمة.

وتتضمن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق المحتجزين على الهوية من قبل الطرفين، وعودة كتائب ترهونة إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، والاعتذار الرسمي لسكان العاصمة عن الخسائر التي تعرضوا لها في الحرب، التي وقعت خلال سبتمبر 2018 ويناير الجاري.

وأكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عقيلة الجمل، لـ«بوابة الوسط» أن «المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى وافق على جهود المصالحة وإيقاف الاقتتال بين الأخوة جنوب طرابلس». ونوه إلى أنهم مستمرون «في أعمال المصالحة حتى يتم إيقاف الاشتباكات لعودة الأمن والأمان إلى باقي المدن الليبية».

 

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