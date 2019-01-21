«الرئاسي» يشدد على ضرورة التقيد بالقانون في التعيينات بالوظائف الحكومية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا جديدًا، طالب فيه الوزراء المفوضين ورؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية بالالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة الخاصة بالتعيين والتعاقد على شغل الوظائف.

وتقضي المادة (128) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بألا يتم التعيين أو التعاقد على شغل الوظائف إلا على الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد، إلى جانب اشتراط توافر التغطية المالية اللازمة لذلك.

كما يشترط القانون ضرورة حضور مندوب عن وزارة العمل والتأهيل عند مناقشة الميزانية التقديرية «بند المرتبات» للوحدات الإدارية العامة.

وارتفع عدد الموظفين في القطاع الحكومي إلى الضعف من 900 ألف موظف حكومي العام 2010، إلى 1.8 مليون موظف في 2018، يشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.

وأعلن المستشار بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني، حسن الكاسح، في تصريحات سابقة اليوم استعدادات لإطلاق برنامج وطني للإصلاح الإداري والوظيفي، عبر منظومة مركزية واحدة، لمختلف المؤسسات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.

وقال الكاسح، في تصريحاته إلى «بوابة الوسط»، إن المنظومة الجديدة تستهدف كل المراتب الحكومية، وفق بيانات تفصيلية عن كل مؤسسة، يحق لكل مؤسسة الاطلاع عليها ومراجعتها إلكترونيًا، لمعرفة عدد العاملين بالكادر الوظيفي، بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية بشكل دوري، ومعرفة التعيينات والتعاقدات الجديدة التي تحدث، مضيفًا أن المنظومة الجديدة تشكل نقلة نوعية في القطاع العام في ليبيا.