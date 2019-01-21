«المركزي» يلزم البنوك بحد أقصى لعمولات ورسوم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات

أصدر مصرف ليبيا المركزي عددا من الضوابط بشأن تسعير الخدمات المصرفية، إذ طالب المصارف العاملة في البلاد بضرورة التقيد بها بعد أن لاحظت إدارة الرقابة على المصارف والنقد تجاوزات عدة في تقدير العمولات والرسوم المقابلة، شملت أيضا الإخلال بمتطلبات الإفصاح والشفافية.

وشدد المصرف المركزي في منشور وزعه أمس، على ضرورة عدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الحسابات والخدمات المصرفية الأساسية للأفراد التي حددها في جدول خاص بهذا الخصوص.

وألزم المركزي جميع إدارات البنوك بالالتزام بعدم إجراء أي تعديل على نشرات الأسعار المعلنة لخدمات الأفراد، أو إضافة أي خدمة جديدة لها إلا بعد إخطاره والحصول على موافقته عنها. وطالب إدارات البنوك بموافاته بنشرة أسعار الخدمات المعدلة للأفراد والشركات للعام 2019، وذلك قبل منتصف شهر فبراير المقبل.

وتظهر قراءة الجدول الذي عممه المصرف المركزي على المصارف بخصوص أسعار الخدمات المصرفية في حدها الاقصى ما يلي:

خدمات مجانية:

ـ عمليات إصدار صك شباك (قسيمة سحب)، وسحب نقدي داخل المصرف بصك في الفرع نفسه، وعمولة الصكوك الراجعة لأسباب تتعلق بالمصرف سواء كانت الأسباب فنية أو غيرها، واستخدام بطاقة المصرف على نقاط الدفع، وانخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب، بالإضافة إلى خدمة مطابقة التوقيع.

دينار واحد فأقل:

ـ كشف حساب أقل من سنة بواقع 0.25 دينار لكل صفحة، ولكشف حساب إضافي خلال فترة شهر واحد 0.5 دينار بحد أقصى لكل صفحة، إذا كان الكشف لأكثر من سنة واحدة، وأقل من خمس سنوات من تاريخ الطلب.

ـ كشف حساب إضافي لأكثر من خمس سنوات بعمولة 0.75 دينار لكل صفحة.

ـ السحب النقدي على الصراف الآلي: 0.5 دينار بحد أقصى عن كل 100 دينار.

ـ تحصيل صك داخل نفس الفرع، دينار واحد رسم ثابت لجميع المبالغ.

ـ 0.1 دينار عمولة تحويل أموال بين الأفراد، و دينار واحد لكشف حساب محفظة في خدمات الدفع الالكتروني عبر الهاتف.

ـ دينار واحد كحد أقصى لعملية الاستفسار عن الرصيد، وكذلك تنفيذ تعليمات بأمر دفع مستديم، بحد أقصى دينار واحد عن كل أمر، مع رسوم اشتراك 5 دنانير سنويا بحد أقصى.

فتح حساب جاري

1 ـ الحسابات بالدينار: ـ لموظفي الدولة 20 ديناربحد أقصى لمرة واحدة، و75 دينار للإيداع المشروط.و حسابات الطلبة: 5 دنانير بحد أقصى لمرة واحدة، وللإيداع المشروط 50 دينار، وللأعمال الحرة: 25 دينارا بحد أقصى لمرة واحدة و100 دينار للإيداع المشروط.

2 ـ حسابات العملة الأجنبية: المعادل لمبلغ 30 دينار بحد أقصى، على ألا يتجاوز الإيداع المشروط مبلغ 50 دولار أميركي وفق السعر الرسمي.

إدارة الحساب الجاري

ـ عمولة إدارة الحساب الجاري بالدينار الليبي: 8 دنانير كحد أقصى كل ربع سنة

ـ والحساب الجاري بالعملة الأجنبية: 2 دولار أميركي أو ما يعادلها شهريا بحد أقصى وفق السعر الرسمي.

ـ والحساب الالكتروني بالعملة الأجنبية: 2 دينار ليبي شهريا بحد أقصى.

ـ في حين حدد المصرف المركزي رسوم إعادة تفعيل حساب راكد بالدينار بـ 40 دينارا كحد أقصى. أما رسوم إعادة تفعيل حساب بالعملة الأجنبية، فقد حددها بما يعادل مبلغ 30 دولارا أميركيا بالدينار الليبي وفق السعر الرسمي.

ـ أما رسوم قفل الحساب الجاري فقد حددها المصرف بعشرة دنانير كحد أقصى، على أن يكون ذلك بناء على طلب العميل.

إصدار الصكوك وتصديقها:

ـ 20 دينارا لإصدار دفتر صكوك الكتروني 25 ورقة.

ـ 35 دينارا لإصدار دفتر صكوك إلكتروني 50 ورقة.

ـ 10 دنانير لتصديق صك خصما من حساب مصرفي.

ـ تنفيذ طلب إيقاف دفتر صكوك ضائع برسم 20 دينارا بحد أقصى للدفتر كاملا.

ـ 10 دنانير لتنفيذ طلب إيقاف صك ضائع.

ـ عمولة الصكوك الراجعة لعدم كفاية الرصيد أو اختلاف التوقيع 10 دنانير عن كل صك.

خدمات الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول:

ـ شحن المحفظة عشرة دنانير كحد أقصى.

ـ كشف حساب محفظة دينار واحد.

ـ 20 دينارا لإدارة حساب سنوي لمحفظة (أفراد)، و100 دينار لإدارة حساب سنوي لمحفظة (تجار)

ـ دفع أموال من أشخاص إلى تجار مقابل مشتريات، بواقع 3% عن كل عملية بحد أقصى تخصم من التاجر فقط.

الحوالات المحلية (الصادرة والواردة):

ـ 3 دنانير للتحويل بين حسابات العميل داخل المصرف ثابتة لجميع الحوالات بالعملة المحلية أو الأجنبية.

ـ 5 دنانير رسوم التحويل بين حساب العميل وحساب آخر داخل المصرف، بالعملة المحلية أو الأجنبية، وكذلك لرسوم تعديل أو إلغاء حوالة صادرة.

ـ 10 دنانير حد أقصى لرسوم حوالة، وهي ثابتة لجميع المبالغ.

ـ 2 دينار بحد أقصى، عمولة حوالة واردة من مصرف آخر، وهي أيضا ثابتة لجميع المبالغ.

البطاقات المصرفية الإلكترونية بالخارج:

ـ إصدار أو تجديد البطاقة 70 دينارا تخصم لمرة واحدة طيلة صلاحية البطاقة على ألا تقل مدة الصلاحية عن عامين.

ـ 10 دنانير رسوم شحن البطاقة

ـ 40 دينارا بحد أقصى لإدارة حساب بطاقة دولية.

ـ 100 دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لإصدار بطاقة بدل فاقد أو إعادة إصدار.

ـ 10 دنانير لإصدار رقم سري بديل (PIN)

ـ دولار أميركي واحد أو ما يعادله رسوم الاستفسار عن الرصيد، وأيضا رسوم الشراء بواسطة أجهزة نقاط البيع وشبكة الانترنت.

ـ 4 دولارات أميركية للسحب النقدي من الصراف الآلي، بحد أقصى عن كل 100 دولار.

ـ 50 دولارا حدا أقصى للاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع، ويكون الاعتراض مجانا ودون رسوم في حال ثبت أنه صحيحا.