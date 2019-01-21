«جلاء بنغازي» يعلن حصيلة ضحايا الرصاص العشوائي في 2018

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية العام 2018 لأعداد القتلى والجرحى من المواطنين، جراء الإصابة بالرصاص العشوائي في المدينة وخارجها.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إنّ العام 2018 سجل 4 قتلى و64 جريحًا داخل بنغازي وخارجها، وإن كل الحالات مصابة بالأعيرة النارية العشوائية وبشكل مباشر.

وأضافت البرغثي أنه بعد فرز المناطق، تصدرت قائمة الضحايا السلماني الغربي، بوهديمة المساكن، الوحيشي، الليثي أرض الحراسة، سيدي يونس، بودزيرة، أرض قريش، بوعطني، الرحبة، الصابري، دريانة، أم مبروكة، بنينا، وقنفودة، وأنّ الإصابات التي استقبلها المستشفى من خارج بنغازي سُجلت في مدن درنة، طبرق، الجفرة، سبها، والكفرة.

وأشارت البرغثي إلى أن من بين القتلى والمصابين عدة جنسيات، منها المصرية، السودانية، التشادية، والسورية.

وتسلم المستشفى 11 قتيلاً و118 جريحًا في العام 2017، كما تسلم 36 قتيلاً و264 جريحًا حصيلة الرصاص العشوائي في بنغازي وخارجها خلال 2016.