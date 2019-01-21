السوق الموازية: العملات الدولية تحافظ على مستوياتها أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 01:57 مساء

حافظت العملات الدولية الرئيسة على مستوياتها مقارنة بالدينار الليبي، في بداية تعاملات اليوم الإثنين بالسوق الموازية.

واستقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 4.36 دينار دون تغيير عن سعر أمس الأحد، فيما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 5.44 دينار، بفارق قرش واحد عن السعر الذي سجله أمس (5.45 دينار).

وكذلك تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.94 دينار، بفارق قرشين عن سعر اليورو الذي استقر الأحد عند 4.96 دينار، وهو أيضًا سعر إغلاق الخميس.

الأمر نفسه حدث لليرة التركية والدينار التونسي، إذ حافظا على أسعار أمس دون تغيير، عند 0.82 دينار لليرة، و1.42 دينار ليبي لنظيره التونسي.

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