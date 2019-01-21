«عمل الوفاق» تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري والوظيفي

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي | الإثنين 21 يناير 2019, 01:33 مساء
وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي (موقع الوزارة)

أعلن المستشار بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني، حسن الكاسح، اليوم الإثنين استعدادات لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري والوظيفي، عبر منظومة مركزية واحدة، لمختلف المؤسسات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.

وقال الكاسح، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المنظومة الجديدة تستهدف كل المراتب الحكومية، وفق بيانات تفصيلية عن كل مؤسسة، يحق لكل مؤسسة الاطلاع عليها ومراجعتها إلكترونيًا، لمعرفة عدد العاملين بالكادر الوظيفي، بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية بشكل دوري، ومعرفة التعيينات والتعاقدات الجديدة التي تحدث، مضيفًا أن المنظومة الجديدة تشكل نقلة نوعية في القطاع العام في ليبيا.

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وناقش وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي، اليومين الماضيين، تفاصيل البرنامج، الذي يعمل عليه خبراء بوزارة العمل، ونخبة من المختصين من القطاع الخاص.

وكانت وزارة المالية فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية، بما يتيح وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، يستخدمه للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية، ومنها صرف الرواتب، لمنع الازدواج الوظيفي.

وارتفع عدد الموظفين في القطاع الحكومي إلى الضعف من 900 ألف موظف حكومي العام 2010، إلى 1.8 مليون موظف في 2018، يشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.

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