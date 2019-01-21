«البريقة لتسويق النفط» تشيد بإحباط تهريب 4 صهاريج وقود قرب العقربية

صهاريج وقود معدة للتهريب خارج مدينة الجميل (الإنترنت)

أشادت شركة البريقة لتسويق النفط بالجهود المبذولة من أعضاء قسم البحث الجنائي بالجميل، بعد تمكنهم من إحباط محاولة لتهريب الوقود عبر الحدود الغربية للبلاد، أواخر الأسبوع الماضي.

وكانت مديرية أمن الجميل أعلنت ضبط أربعة صهاريج وقود معدة للتهريب خارج المدينة، فيما أكد مصدر أمني بالمديرية أنه جرى تشديد إجراءات المتابعة على الطرق الخارجية؛ لمنع أي محاولات لتهريب الوقود خارج النطاق الجغرافي للمدينة.

وأوضح مصدر بالمديرية، لـ«بوابة الوسط» الخميس، أن أعضاء قسم البحث الجنائي الجميل ضبطوا الصهاريج الأربعة شمال منطقة العقربية في اتجاه الحدود الغربية، وكانت تسير في طريق من أجل تلافي المرور عبر نقاط أمنية لكي لا تقع في قبضة العدالة، مبينًا أنه جرى نقل السائقين والصهاريج إلى المقر، وإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي ليتم لاحقًا عرضهم على النيابة العامة.

ومن جانبه، علق عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة، قائلاً: «نحن شاكرون للقوات الأمنية التي تعمل ليل نهار لمحاربة ظاهرة التهريب، كما أن محاربتها واجب وطني يقع على عاتقنا جميعًا، لما تعود به من أضرار سلبية على الجميع، كما تواصل شركة البريقة عملها في إمداد كافة مدن ليبيا بالمحروقات، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لضمان سلامة وصولها وبيعها بالسعر الرسمي».