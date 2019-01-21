أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين

جلسة مجلس النواب يوم7 يناير 2019 (موقع المجلس على (الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن النواب توافدوا اليوم الإثنين على مقر المجلس لاستئناف الجلسة المعلقة منذ 15 يومًا، وذلك في حضور رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الأول.

وأوضح بليحق أن المجلس حدد لانعقاده اليوم جدول أعمال، يتناول مناقشة مشاريع بعض القوانين المهمة، ومنها مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

كما من المقرر مناقشة مشروع قانون الاتحادات والروابط المهنية، ومناقشة تعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، ومشروع قانون التأمين الصحي.

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ويناقش المجلس أيضًا، في جلسته اليوم، تعديل قانون الهلال الأحمر، ومشروع قانون الأحزاب، وتعديل المادة 13 مكرر من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.

وسيطرح المجلس للمناقشة أيضًا مشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون الخبرة القضائية، ومشروع قانون بشأن حساب الأموال ورسوم بيع النقد الأجنبي، إلى جانب ما يستجد من أعمال.