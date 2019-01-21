الأرصاد: منخفض جوي وأمطار على شمال غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 12:07 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتأثر شمال غرب البلاد بمنخفض جوي قد يؤدي إلى سقوط أمطار مساء غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء على مناطق الشمال.

وتوقع المركز كذلك، في نشرته بشأن الطقس المتوقع غدًا الثلاثاء، أن يمتد المنخفض وسقوط الأمطار تدريجيًا من مساء الأربعاء ليشمل مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع سقوط أمطار كذلك مساء الثلاثاء على مدن زوارة وطرابلس والخمس ومصراتة ومناطق سهل الجفارة وجبل نفوسة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى التي توقع المركز تسجيلها على أغلب مناطق البلاد ما بين (15-20 مْ)، على أن تصل إلى (23مْ) في تازربو و الكفرة، ولا تتجاوز هذا اليوم (12مْ) على مرتفعات الجبل الأخضر.

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