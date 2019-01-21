الوزير علي العيساوي يبحث سُبل التعاون الاقتصادي مع السفير البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 12:05 مساء
جانب من اللقاء (وزارة الاقتصاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني أن الوزير علي العيساوي استقبل السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، في طرابلس، حيث بحث الجانبان سُبل التعاون الاقتصادي ما بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان حول اللقاء الذي عُقد السبت، أن السفير البريطاني أعرب عن استعداد بلاده لتقديم  الخبرات كافة في مجال الشراكة العامة والخاصة وفي مجال إعادة الإعمار. وقد أثنى على دور الوزارة في الإصلاحات الاقتصادية وعلاج الآثار الجانبية لها.

وأكد الوزير استعداد ليبيا لفتح أفق التعاون بين البلدين في القطاعين الاقتصادي والصناعي للمساهمة في تقوية الشراكة التجارية بين بريطانيا وليبيا.

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