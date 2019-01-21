تخفيض 50% من قيمة الكهرباء الموردة من مصر فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 11:54 صباحا
برج نقل تيار كهربائي (الإنترنت)

أعلنت إدارة التوزيع التابعة للشركة العامة للكهرباء في طبرق تخفيضًا في قيمة الكهرباء الموردة من الجانب المصري إلى النصف، بواقع 50 ميغاوات توريد فقط، في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك ابتداءً من الأول من فبراير المقبل ولمدة شهر تقريبًا.

وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم الإثنين، أنه جرى اتفاق بالخصوص بين التحكم الوطني الليبي والتحكم الجهوي بنغازي من جهة والجانب المصري من جهة أخرى.

وأرجعت الإدارة هذا التخفيض إلى أعمال سيتم إنجازها على إحدى الدوائر الخاصة بالشبكة المصرية (جهد 220 ك ف)، مضيفةً أن تخفيضًا ربما تتعرض له الطاقة الكهربائية في المدينة وضواحيها أثناء الفترة الصباحية وإلى الساعة الرابعة عصرًا تقريبًا، وفق ما أعلن رئيس قسم تشغيل محطات التحويل 220/ الجبل الأخضر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية