تخفيض 50% من قيمة الكهرباء الموردة من مصر فبراير المقبل

برج نقل تيار كهربائي (الإنترنت)

أعلنت إدارة التوزيع التابعة للشركة العامة للكهرباء في طبرق تخفيضًا في قيمة الكهرباء الموردة من الجانب المصري إلى النصف، بواقع 50 ميغاوات توريد فقط، في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك ابتداءً من الأول من فبراير المقبل ولمدة شهر تقريبًا.

وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم الإثنين، أنه جرى اتفاق بالخصوص بين التحكم الوطني الليبي والتحكم الجهوي بنغازي من جهة والجانب المصري من جهة أخرى.

وأرجعت الإدارة هذا التخفيض إلى أعمال سيتم إنجازها على إحدى الدوائر الخاصة بالشبكة المصرية (جهد 220 ك ف)، مضيفةً أن تخفيضًا ربما تتعرض له الطاقة الكهربائية في المدينة وضواحيها أثناء الفترة الصباحية وإلى الساعة الرابعة عصرًا تقريبًا، وفق ما أعلن رئيس قسم تشغيل محطات التحويل 220/ الجبل الأخضر.