بلدية سرت: بدء أعمال صيانة جسر وادي الحنيوة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 09:09 صباحا
عميد بلدية سرت يتفقد الطريق (صفحة البلدية بفيسبوك)

أعلنت بلدية سرت بداية الأسبوع المقبل موعدًا لبدء الأعمال الفعلية لصيانة جسر وادي الحنيوة والطريق الساحلي الـ50 كلم شرقي سرت.

وسلمت البلدية، الأحد، المشروع إلى الشركة المنفذة للشروع في أعمال صيانته.

حضر التسليم عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي المكلف بالبنية التحتية غيث عبدالله، ومدير مكتب المواصلات سرت المهندس حسن امقاوي، ومدير مكتب سرت بمصلحة الطرق والجسور المهندس سالم الشاوش، ومشرف المشروع المهندس نصر الصداعي والشركة المنفذة وعدد من سكان منطقة الـ50.

يذكر أن الطريق تعاني من التجريف نتيجة توقف أعمال الصيانة بها السنوات الماضية. وقد باشرت الشركة المنفذة على الفور الأعمال المساحية.

عميد بلدية سرت يتفقد الطريق (صفحة البلدية بفيسبوك)
عميد بلدية سرت يتفقد الطريق (صفحة البلدية بفيسبوك)
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