بلدية طبرق تبحث مع مراقبة الاقتصاد تطبيق التسعيرة الموحدة للسلع

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع مراقب الاقتصاد. (بوابة الوسط)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية، اليوم الأحد، مع مدير مراقبة الاقتصاد بالبلدية محمود عبدالحق، سبل تفعيل قانون التسعيرة الموحدة لكافة السلع الموجودة بالسوق المحلية تمهيدًا لمعاقبة التجار المخالفين.

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط»: «هناك تجار يتلاعبون بالأسعار ويستغلون الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورفع أسعار اللحوم والخضراوات والمواد الغذائية بشكل عام».

وأضاف فؤاد: «بناء على ذلك استدعى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية، مراقب الاقتصاد محمود عبدالحق من أجل وضع حل لهذا الأمر وتوحيد كافة الأسعار بما يتناسب مع حالة المواطنين الاقتصادية».

وأشار فؤاد إلى التفاوت الكبير في أسعار السلعة الواحدة من محل إلى آخر، لافتًا إلى أن بلدية طبرق سبق لها أن طرحت هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام المحلية المختلفة لمعالجته، إلا أن الالتزام لم يكن في المستوى.

وأضاف أن رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق أصدر تعليمات لمراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن لتشكيل لجنة من أجل المرور على المحال التجارية ومعاقبة المخالفين، وشدد على ضرورة «أن يتقيد الجميع بالأسعار الموجودة في القوائم التي أعدتها مراقبة الاقتصاد والصادرة عن وزارة الاقتصاد الليبية».

وذكر مدير إدارة الإعلام المحلي ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، أن اجتماع بوالخطابية ومراقبة الاقتصاد تطرق إلى «مناقشة توزيع حصص الدقيق المدعوم على المواطنين من خلال الجمعيات الاستهلاكية بحيث يصل الدقيق بشكل مباشر للمواطن دونما عناء أو تعب وحفاظًا على الكمية من وصولها لتجار السوق السوداء».