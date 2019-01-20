الورضمي يحضر ورشة عمل حول أهمية التدريب بمركز المعارض في تمنهنت

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 20 يناير 2019, 10:25 مساء
الورضمي ووكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق خلال حضورهما ورشة العمل. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حضر المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين الورضمي، اليوم الأحد، ورشة عملية حول أهمية التدريب أُقيمت بقاعة السلام بمركز المعارض في بلدة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس جنوب غرب البلاد.

وحضر فعاليات الورشة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبوبكر الزوي، وعدد من مديري مكاتب العمل في بلديات المنطقة الجنوبية.

وقال عبدالوهاب الزروق، المحاضر في الورشة لـ«بوابة الوسط»، إن الورشة استهدفت التعريف بدور التدريب وأهميته في النهوض بالمجتمع وأنواع التدريب وكيفية التدريب المهني الذي يخدم بناء قدرات الشباب وتأهيلهم جيدًا في مختلف التخصصات الفنية.

وأضاف مدير إدارة التدريب بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، رمزي ميلاد لـ«بوابة الوسط»، أن الورشة اطلعتهم على إمكانية القيام بتدريب شباب الجنوب في المجالات الفنية التي تحتاجها السوق الليبية، وأهمية التدريب في تحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن وفدًا كبيرًا من مختلف إدارات وزارة العمل بحكومة الوفاق يزور هذه الأيام بلدية وادي البوانيس ومركز الشرارة للتدريب بسبها برئاسة الدكتور المهدي الأمين، ووكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد أبوبكر الزوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: التحديات الأمنية لا تزال تهدد منشآت النفط الرئيسية في ليبيا
ليبيا
رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة الاشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سلامة في الجنوب
ليبيا
يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة
ليبيا
كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل «تيلورايد» الجديدة من «كيا»