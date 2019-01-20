الورضمي يحضر ورشة عمل حول أهمية التدريب بمركز المعارض في تمنهنت

الورضمي ووكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق خلال حضورهما ورشة العمل. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حضر المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين الورضمي، اليوم الأحد، ورشة عملية حول أهمية التدريب أُقيمت بقاعة السلام بمركز المعارض في بلدة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس جنوب غرب البلاد.

وحضر فعاليات الورشة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبوبكر الزوي، وعدد من مديري مكاتب العمل في بلديات المنطقة الجنوبية.

وقال عبدالوهاب الزروق، المحاضر في الورشة لـ«بوابة الوسط»، إن الورشة استهدفت التعريف بدور التدريب وأهميته في النهوض بالمجتمع وأنواع التدريب وكيفية التدريب المهني الذي يخدم بناء قدرات الشباب وتأهيلهم جيدًا في مختلف التخصصات الفنية.

وأضاف مدير إدارة التدريب بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، رمزي ميلاد لـ«بوابة الوسط»، أن الورشة اطلعتهم على إمكانية القيام بتدريب شباب الجنوب في المجالات الفنية التي تحتاجها السوق الليبية، وأهمية التدريب في تحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن وفدًا كبيرًا من مختلف إدارات وزارة العمل بحكومة الوفاق يزور هذه الأيام بلدية وادي البوانيس ومركز الشرارة للتدريب بسبها برئاسة الدكتور المهدي الأمين، ووكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد أبوبكر الزوي.